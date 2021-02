Donald Trump stapt kwaad uit acteursvakbond van Hollywood: ‘Niets voor mij betekend’

De Screen Actors Guild, dat meer dan 160.000 acteurs en mediaprofessionals vertegenwoordigt, had concrete plannen om Donald Trump eruit te zetten. Met een kwade brief, die de vakbond online heeft geplaatst, houdt de voormalige president de eer aan zichzelf.

‘Who cares!’ Voormalig Amerikaans president Donald Trump wuift op typerende wijze het nieuws weg dat de Screen Actors Guild stappen onderneemt om zijn lidmaatschap in te trekken. In een brief aan de voorzitter van de acteursvakbond van Hollywood laat hij meteen ook weten dat hij zijn lidmaatschap dan maar zelf intrekt. ‘Jullie hebben toch nooit iets voor mij betekend’, besluit hij zijn brief. De vakbond heeft de brief gedeeld op zijn website en reageert met een kort ‘dankuwel’.

De Screen Actors Guild, die behalve acteurs ook journalisten en andere mediaberoepen, vertegenwoordigt, zou zich buigen over de rol die Donald Trump heeft gespeeld bij de bestorming op het Capitool. Verwacht werd dat het daarna het lidmaatschap van Trump zou intrekken. ‘Donald Trump heeft de waarden die deze vakbond hoog in het vaandel draagt aangevallen: democratie, waarheid, respect voor alle Amerikanen ongeacht hun afkomst of religie, en de persvrijheid’, zei voorzitter Gabrielle Carteris al in een mededeling. Het beleid van Donald Trump bracht leden van de vakbond in gevaar, suggereerde hij.

‘Ik ben niet bekend met uw werk’, reageerde Trump op Carteris (Beverly Hills, 90210), ‘maar ik ben bijzonder trots op mijn optredens in films als Home Alone 2, Zoolander, en Wall street: money never sleeps; en televisiereeksen als The fresh prince of Bel-Air, Saturday night live, en natuurlijk, een van de meest succesrijke reeksen in de tv-geschiedenis The apprentice. Om er maar een paar te nomen!’ Donald Trump is al meer dan 30 jaar lid van de acteursvakbond. Als beroemde zakenman maakte hij geregeld gastoptredens als zichzelf.

De voormalige president klopt zich ook op de borst dat hij de kabeltelevisie en nieuwszenders in zijn jaren als president vooruit heeft geholpen. Volgens hem is het de vakbond alleen om aandacht te doen.