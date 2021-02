Moeten Sagan, Froome en co. anders leren dalen? UCI zet extra in op veiligheid renners en verbiedt liggen op kader

Matej Mohoric, Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski en Chris Froome zijn maar enkele van de renners die geregeld afdalen terwijl ze op het kader van hun fiets liggen. Tegen 1 april 2021 kunnen ze die gewoonte maar beter afleren, want de UCI verbiedt vanaf dan om zo te dalen. De UCI wil zo extra inzetten op de veiligheid van de renners.

Chris Froome pakte tegen ieders verwachting met de manier van dalen uit in de Tour de France van 2016. In een afdaling ging hij op de buis van zijn fiets liggen. Hij reed zo weg van zijn tegenstanders. Renners als Mohoric, Sagan, Alaphilippe en Kwiatkoswki, die allemaal bekend staan als goede stuurpiloten, dalen eveneens geregeld op die manier af. Ook Pogacar en zeker ook Marc Hirschi kozen omwille van de aërodynamica voor deze positie. In eigen land zijn Tiesj Benoot en Tim Wellens gekende aanhangers van deze techniek.

De UCI heeft echter besloten om enkele regels aan te scherpen die de veiligheid van de renners ten goede moet komen. Ze mogen bijvoorbeeld geen drinkbussen meer weggooien in het peloton en ook riskante houdingen op de fiets worden aan banden gelegd. Met dat laatste bedoelt de Internationale Wielerunie zitten op de horizontale buis van de fiets.

Vanaf 1 april 2021 zullen renners die het toch wagen om zo af te dalen een waarschuwing krijgen. Uiteindelijk kunnen zelfs sancties volgen, zoals de diskwalificatie van de wedstrijd. De UCI wil de renners nog enkele maanden geven om zich aan te passen aan de veranderingen. Er zal een informatie- en promotiecampagne worden opgezet, niet alleen voor de renners, maar ook voor de ploegen en de commissarissen, om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is en de nieuwe bepalingen en de gevolgen ervan begrijpt.

Froome en co. letten dus maar beter op.