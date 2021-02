Twee ton cocaïne met bestemming België in beslag genomen in Costa Rica

In de haven Moin, in Costa Rica, is twee ton cocaïne ontdekt in een container die naar Belgïe zou vervoerd worden. Dat heeft het Costa Ricaanse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag gemeld.

De drugs, verdeeld in 2.000 pakjes van een kilogram, werden aangetroffen bij een controle van een partij ananas aan boord van een containerschip.

Drugsnetwerken maken tegenwoordig graag gebruik van de fruitexport via zee om hun drugs naar Europa te brengen.

Het afgelopen jaar is in de haven van Antwerpen in totaal 65,48 ton cocaïne in beslag genomen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën Douane en Accijnzen.