Ford verdubbelt investeringen in elektrisch rijden

De Amerikaanse automaker Ford wil de komende vier jaar 22 miljard dollar investeren in elektrische en zelfsturende auto’s. Dat is bijna een verdubbeling van de eerdere investeringsplannen in stekkerauto’s.

Ook steekt de op één na grootste autofabrikant van de VS meer geld in technologie voor zelfsturende auto’s. Dat maakte het bedrijf bekend bij zijn kwartaalcijfers. Die moeten ervoor zorgen dat Ford ook snel elektrische varianten kan aanbieden van de modellen waar het merk goed mee scoort, waaronder pick-uptrucks, bestelbusjes en terreinwagens.

Coronajaar

Ford heeft zich naar eigen zeggen goed hersteld aan het einde van crisisjaar 2020. De aangepaste operationele winst steeg in het vierde kwartaal tot 1,7 miljard dollar, tegenover 500 miljoen dollar in dezelfde periode van 2019. Daarbij speelde mee dat het concern op de Amerikaanse thuismarkt vooral lucratieve modellen verkocht, naast een forse stijging van de autoverkopen in China.

Niettemin leed Ford een nettoverlies, waarbij ook eenmalige kosten zijn meegerekend, van 2,8 miljard dollar. Daarbij speelden onder andere fikse kosten mee voor een grootscheepse reorganisatie en een terugroepactie van drie miljoen auto’s wegens defecte airbags.

Chips

Eerder op donderdag werd bekend dat ook Ford, net zoals veel andere autofabrikanten, kampt met een tekort aan chips voor zijn auto’s. Het bedrijf verlaagde daarom de productie van zijn populaire pick-up F-150.

Financieel topman John Lawler schatte in dat Ford door de schaarste aan halfgeleiders tussen de 10 tot 20 procent minder auto’s kan maken in het eerste kwartaal van 2021. Dat kan het bedrijf in heel 2021 tussen de 1 miljard tot 2,5 miljard dollar aan operationele winst kosten, waarschuwde hij.