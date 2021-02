QAnon-aanhangend Republikeins parlementslid uit commissies gezet

Het pas verkozen Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene wordt uitgesloten uit verscheidene parlementaire commissies. Dat heeft het Amerikaanse Lagerhuis donderdagavond gestemd. Greene is een fervent aanhangster van oud-president Donald Trump en van de extreemrechtse complotgroep QAnon en deed enkele bedenkelijke uitspraken die haar nu duur komen te staan.

De Democraten hadden het wetsvoorstel om Greene te verwijderen ingediend. 219 Democraten en 11 Republikeinen stemden voor, 199 Republikeinen tegen de verwijdering van Greene uit de commissies voor onderwijs en werk, en ook de begrotingscommissie.

Enkele uren voor de stemming betuigde Greene in de Kamer haar spijt over sommige uitspraken uit het verleden. ‘Ik heb dingen geloofd die niet waar waren’, aldus Greene. ‘Het spijt me zeer. Dat waren woorden uit het verleden.’

De fractievoorzitter van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, had eerder op de dag aangegeven Greene niet te willen uitsluiten uit parlementaire commissies. Fractieleider in de Senaat Mitch McConnell had haar nochtans ‘een kankergezwel’ in de partij genoemd.

‘Bloedbad op school in scène gezet’

Greene houdt vol dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, en diende op de eerste dag dat Joe Biden president werd een impeachmentartikel tegen hem in. Ook gaf ze likes bij posts op sociale media waarin werd opgeroepen om Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis, te vermoorden. Ze schroomt zich daarnaast niet om allerlei bizarre samenzweringstheorieën te verspreiden.

De 46-jarige politica beweerde ze dat er bij de aanslagen van 11 september 2001 geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen. Daarnaast zei ze dat het bloedbad in 2018 met zeventien doden op een school in Florida in scène is gezet om het recht op wapenbezit in te perken. Ze claimde dat Bill en Hillary Clinton verantwoordelijk zijn voor de dood van de zoon van oud-president John F. Kennedy die om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk.

Ze beschuldigde de Joodse miljardair George Soros, die als kind de Holocaust overleefde, van collaboratie met de nazi’s. Ook zei ze dat zwarte mensen ‘slaven van de Democraten zijn’, dat een dodelijke aanslag op een antiracistische demonstratie in de stad Charlottesville in scène was gezet en dat blanke mannen de meest onderdrukte groep in de Verenigde Staten zijn.

Ze is ook openlijk aanhanger van de ultrarechtse QAnon-beweging, die denkt dat leden van de Amerikaanse elite en Democraten pedofiele satanisten zijn.