Man met woning in Marokko moet 61.000 euro terugbetalen aan huisvestingsmaatschappij

Foto: WAS

Een huurder van een sociale woning bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappij Woonhaven moet de sociale voordelen die hij heeft ontvangen terugbetalen, omdat hij ook een woning in eigendom heeft in Marokko. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep geoordeeld.

Het gaat om een bedrag van 61.000 euro, inclusief interesten en de kosten die Woonhaven gemaakt heeft voor het onderzoek. De zaak loopt terug tot 2010. Volgens de woordvoerder van Antwerps schepen van Wonen en voorzitter van Woonhaven Fons Duchateau (N-VA) is het al de derde keer dat het hof van beroep Woonhaven in het gelijk stelt in een soortgelijke procedure.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) reageert tevreden. ‘Woonhaven boekt opnieuw resultaten met het buitenlands eigendomsonderzoek’, stelt de minister. ‘Dit arrest toont aan dat het eigendomsonderzoek een rechtmatig bewijsstuk is.’

Nu het eigendomsonderzoek steeds vaker juridisch standhoudt, wil Diependaele het breder uitgerold zien in Vlaanderen. ‘We voorzien hiervoor een budget van 5 miljoen euro’, zegt hij. ‘Wie een eigendom in het buitenland bezit, heeft geen recht op een sociale woning. We hebben elke sociale woning nodig en die woningen moeten gaan naar mensen die het daadwerkelijk nodig hebben.’

Vlaanderen voorziet we dit voorjaar een raamovereenkomst waarop alle sociale verhuurders kunnen op intekenen. ‘Zo kunnen we de strijd tegen malafide sociale huurders beter structureren en opvoeren. Het raamcontract biedt inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan sociale verhuurders. Daarnaast voorzien we een financiële ondersteuning, zowel voor de vooronderzoeken als voor de onderzoeken ten gronde.’