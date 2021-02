Eerste ooievaars na wintertrek teruggekeerd naar het Zwin

De eerste ooievaars die de winter in het zuiden hebben doorgebracht zijn donderdag terug aangekomen in het Zwin Natuur Park. Het gaat momenteel om tien ooievaars, in zeven nesten. Eind april worden de eerste ooievaarsjongen verwacht.

Dat meldt de provincie West-Vlaanderen. Een klein aantal van de lokale broedvogels heeft vlakbij het Zwin in Knokke-Heist wel de winter doorgebracht, maar de meeste vogels waren op het einde van de zomer weggetrokken.

De komende weken zullen de ooievaarskoppels in het Zwin hun nest opsmukken. Als het kan, gebruiken ooievaars elk jaar opnieuw hetzelfde nest. Vaak broeden ze met dezelfde partner van het jaar ervoor. Jaar na jaar wordt er een laagje op het nest bijgebouwd. Eind maart worden de eerste eieren verwacht. Tegen eind april, begin mei hoopt het Zwin haar eerste ooievaarsjongen te verwelkomen.

In het park zijn nu 32 bekende nestplaatsen ter beschikking voor het nieuwe seizoen, waarvan 21 kunstnesten.

De ooievaars worden goed opgevolgd. Dat gebeurt onder meer door het ringen van jonge ooievaars en recent ook met behulp van GPS-zenders. Momenteel zijn er nog vijf gezenderde ooievaars in leven. In 2021 zullen de oudste gezenderde ooievaars twee jaar oud zijn. Dat is de leeftijd waarop ze voor het eerst beginnen uitkijken naar een eigen broedplaats. Het wordt afwachten waar de vogels dan zullen broeden. De tochten van de zender-ooievaars zijn te volgen via de website en sociale media.