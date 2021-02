Zijsprong Calvo legt zwakte van Groen bloot

Is het gras groener in Nederland? Nadat de partijraad hem een ministerpost door de neus boorde, gaat Groen-kamerlid Kristof Calvo herbronnen bij de vrienden van GroenLinks. Hij blijft wél in het parlement zetelen, en ‘dat is geen cumul’, zegt hij zelf.

Calvo’s uitstap over de grens is pijnlijk voor Groen. De ‘gewapende vrede’ binnen de partij is fragiel, en de groenen zijn naarstig op zoek naar een scherpere profilering met het oog op 2024, vertelt Christof Vanschoubroek

