Belg Timothy Dupont is snelste in tweede rit van Ster van Bessèges

Onze landgenoot Timothy Dupont (Bingoal - Wallonie Bruxelles) heeft zijn sprintersbenen getoond in de tweede rit van de Ster van Bessèges. Hij was de snelste in een massasprint die werd ontsierd door valpartijen. Op de rotonde enkele honderden meters voor de streep gingen verschillende renners tegen de grond. Ook op drie kilometer van de finish was er al een valpartij.

Slecht nieuws voor de start van de tweede rit van de Ster van Bessèges: Michael Valgren (EF) en Andreas Stokbro (Qhubeka-Assos) verschenen niet meer aan de start na hun valpartij van gisteren.Onze jonge landgenoot Jordi Meeus mocht dan weer starten in de trui van beste jongere na zijn zesde plaats in de eerste rit. Voor de sprinters was er ook goed nieuws, want de rit was opnieuw spek voor hun bek. De renners kregen drie hellingen voorgeschoteld, maar de laatste 40 kilometer was vlak.

Vijf renners probeerden de snelle mannen te verschalken. Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Alexandre Delettre (Delko), Tony Hurel (St Michel), Maximilian Picoux (Roubaix) en Vojtech Repa (Kern Pharma) kozen voor het ruime sop. Cofidis van leider Christophe Laporte en Total Direct Energie (Boasson Hagen, Lawless en Terpstra) menden het peloton. Met Laporte had Cofidis de winnaar van vorig jaar op dezelfde aankomst in de rangen. Het Franse team had dus een goede reden om werk te verrichten op de kop van het peloton.

Valpartijen

Onderweg verstevigde vluchter Delettre zijn voorsprong voor de bergtrui. Picoux nam de tussensprint voor zijn rekening en de Belg Robeet bleef als laatste van de vroege vluchters over. Hij werd pas op 11 kilometer van de streep ingelopen.

Uiteindelijk kregen we dus de verwachte massasprint. Het peloton werd op iets meer dan drie kilometer van de streep wel nog eens opgeschrikt door een val. Onder andere onze landgenoot Kenneth Vanbilsen moest zijn wonden likken. Ook net voor de finish was er een valpartij. Daar waren onder anderen Jordi Meeus en Edvald Boasson Hagen het slachtoffer van. Onze landgenoot Timothy Dupont trok er zich echter niks van aan en sprintte naar de zege.

Ook vrijdag staat er opnieuw een rit voor sprinters op het programma.

Uitslag

1. Timothy Dupont

2. Pierre Barbier

3. Giacomo Nizzolo

4. Rudy Barbier

5. Christophe Laporte

6. Nacer Bouhanni

7. Marc Sarreau

8. Gerben Thijssen

9. Silvan Dillier

10. Edward Theuns

Stand

1. Christophe Laporte

2. Timothy Dupont

3. Nacer Bouhanni

4. Pierre Barbier

5. Giacomo Nizzolo