Amnesty: ‘Veroordeling Iraanse terrorist zal niet veel veranderen voor Djalali’

Dat in ons land een Iraanse diplomaat voor terrorisme is veroordeeld, heeft wellicht geen grote invloed op het lot van VUB-gast­docent Ahmadreza Djalali. Dat meent Wies Degraeve van Amnesty International. ‘We maken ons meer zorgen over de interne dynamiek in Iran’, zegt hij.

De Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gast­docent Ahmadreza Djalali is in Iran ter dood veroordeeld voor spionage, en wacht kan elk moment worden geëxecuteerd. De veroordeling van Assadollah A. heeft echter mogelijk invloed op zijn lot. De Iraanse ­minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif liet eind vorig jaar immers verstaan dat zijn land bereid is om gevangenen te ruilen. De Iraanse autoriteiten zouden bovendien aan de advocate van Djalali hebben toegegeven dat ze hem zouden willen gebruiken om Assadollah A. vrij te krijgen.

• Antwerpse rechtbank veroordeelt Iraanse diplomaat tot 20 jaar cel voor terrorisme

Wies Degraeve van Amnesty International, dat de toestand van professor Djalali op de voet volgt, vermoedt evenwel dat de uitspraak ‘niet meteen veel zal veranderen’. ‘Als Iran ons de voorbije jaren iets heeft geleerd, is het wel dat het regime zeer onvoorspelbaar is‘, zegt hij.

‘Wij stellen ook vast dat Iran de zaak van Djalali aan die van Assadollah A. gelinkt heeft, maar wij maken ons meer zorgen over de interne dynamiek in het land. Er komen verkiezingen aan. Zullen de hardliners hun stempel willen drukken met executies? Iraanse gevangenen zijn de speelbal van heel wat dynamieken.’

Op dit moment bevindt Djalali zich al meer tien weken in een kleine isoleercel in de Evin-gevangenis in Teheran. Al die tijd heeft hij al geen contact meer met zijn advocaat of familie. ‘Het bevel om hem te executeren staat nog altijd, en kan nog altijd op elk moment uitgevoerd worden’, zegt De Graeve.