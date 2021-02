Dokters willen vaccinfase voor chronisch zieken overslaan

‘Vaccineer meteen de brede bevolking volgens leeftijd, van oud naar jong’, vindt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Ze verwacht dat een fase waarin mensen met onderliggende aandoeningen eerst worden opgelijst en dan gevaccineerd, de zaken alleen maar complexer maakt en dus vertraagt.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vindt het geen goed idee om na de bewoners van woonzorgcentra, het zorgpersoneel en de 65-plussers vervolgens de mensen met een onderliggende aandoening te vaccineren. Gisteren raakte bekend dat bijvoorbeeld mensen boven de 45 met een chronische ademhalingsaandoening tot de groep behoren die dan wordt gevaccineerd. Hetzelfde geldt voor onder meer alle volwassenen met een chronische nierziekte. De opstelling van de lijsten met chronische aandoeningen die leiden tot een voorrang is een belangrijke stap in de vaccinatiecampagne.

• Lijst | Deze risicogroepen krijgen voorrang bij vaccinatie

Maar de BVAS vindt dat die fase van vaccinaties op basis van de aandoeningen op de schop moet. De theorie erachter is weliswaar een goed idee, ‘maar in de praktijk zal het tot zoveel problemen leiden dat het meer schadelijke dan gunstige gevolgen zal hebben’. De artsen­vereniging pleit ervoor meteen over te gaan naar vaccinatie volgens leeftijd. ‘Bij covid-19 is geen enkele risicofactor voor overlijden groter dan het risico dat verbonden is aan leeftijd. Vaccineren per leeftijdsgroep is al een vaccinatie tegen het grootste risico op ernstige covid-19. Wij begrijpen niet waarom men patiënten zou willen stigmatiseren (via een oplijsting, red.) voor een individueel voordeel dat zo klein is. We begrijpen ook niet dat de overheid het risico durft te nemen om het hele vaccinatieplan te vertragen voor zo’n klein voordeel.’

Niet met één klik

De artsenvereniging wijst op het risico om patiënten met een chronische aandoening te vergeten. ‘De overheid is van mening dat het mogelijk zal zijn om met één klik de lijst te verkrijgen van de patiënten die zijn uitgekozen om prioritair te worden gevaccineerd. Dat zal niet het geval zijn. Sommige ambtenaren zeggen dat ze voorgeschreven medicijnen zullen gebruiken om risicopatiënten te screenen. Dat zal een groot aantal patiënten uitsluiten (bv. obese patiënten). Anderen zeggen dat ze gebruik zullen maken van diagnoses uit de elektronische medische dossiers van huisartsen. Zowat 50 procent van de Brusselaars, bijvoorbeeld, heeft niet eens een elektronisch medisch dossier.’

• Vaccinaties in Vlaanderen ‘op schema’, maar de moeilijkste hordes komen nog

In Vlaanderen heeft 30 procent van de patiënten geen elektronisch medisch dossier, in Wallonië zo’n 40 procent. In allerijl een computerprogramma ontwikkelen om dat op te lossen, brengt het risico met zich mee ‘in een tijdsval te trappen’, meent de BVAS.

‘Door risicopatiënten voorrang te geven op patiënten van dezelfde leeftijd, riskeren we dat de hele vaccinatie uitgesteld wordt ten gevolge van vertragingen bij de invoering van deze informaticaoplossing. De Hoge Gezondheidsraad schatte het aantal Belgen jonger dan 65 jaar met risico op comorbiditeiten op 1,3 miljoen. Deze groep identificeren zonder informatica zal weken duren.’ Ook kant de BVAS zich tegen de opmaak van patiëntenlijsten, uit vrees voor stigmatisering en misbruik.

Om die redenen stelt de BVAS voor meteen volgens leeftijd te vaccineren. ‘Het is tijd om vaart te maken met de vaccinaties, niet om na te denken hoe we de campagne nog complexer kunnen maken’, vindt Marc Moens van het Vlaams Artsensyndicaat. ‘De taskforce Vaccinaties is al weken op de hoogte van onze bezwaren, maar toch blijft men er daar van overtuigd dat het moet lukken om al die patiënten correct te identificeren.’