Banken verlengen betalingsuitstel tot eind juni

De banken geven bedrijven een kwartaal extra betalingspauze. Die liep normaal eind maart af maar dat wordt nu eind juni.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en de bankenfederatie Febelfin hebben gisterenavond laat een akkoord bereikt over het verlengen van de betalingspauze voor ondernemingen en zelfstandigen.

Afgelopen week was er een storm van protest door de politiek getrokken na berichten dat banken zich hardvochtig opstelden. Karel Baert, ceo van Febelfin, zegt dat de banken hun engagement consequent verder zetten. ‘Het betalingsuitstel liep sowieso nog tot eind maart. We verlengen het nu tot eind juni. We houden ons woord.’

Van Peteghem zelf is blij met de trofee. Hij stond de afgelopen twee weken in het parlement onder druk om toegevingen van de banken te bekomen. Iets waar hij ook in geslaagd is. De banksector zelf besefte ook dat ze bijkomend over de brug moest komen.

Opvallend is ook dat de banken het mogelijk maken dat bedrijven die al 9 maanden betalingsuitstel hebben gekregen, toch nog bijkomend uitstel kunnen vragen. De Europese bepaling voorziet dat banken tot 9 maanden betalingsuitstel konden geven zonder dat ze daarvoor het krediet als meer risicovol moesten aanstippen.

Doordat de banken bereid zijn die periode te overschrijden, zullen ze voor de kredieten waar meer dan 9 maanden uitstel voor geldt, extra kapitaal moeten opzij zetten.

Volgens Baert (Febelfin) komen in principe alle bedrijven die gezond waren in aanmerking om verder te gaan dan 9 maanden. ‘Het is niet iets waar enkel bedrijven die verplicht in lockdown waren in aanmerking voor komen. Ook de toeleveranciers bijvoorbeeld kunnen het vragen.’

Strenge criteria

De banken heffen met de minister wel een definitie afgesproken van wat gezonde bedrijven waren. Banken willen vermijden dat ook zombiebedrijven in aanmerking komen. Bedrijven die eind 2019 een negatief eigen vermogen hadden, riskeren uitgesloten te worden.

Met name als ze in dat jaar ook een verlies hebben geleden. 2) Als ze per 1 september 2020 meer dan een maand achterstand hadden bij fiscus, rsz, of banken (dit los van Covid-uitstel). 3) Als ze eind augustus 2020 al in een kredietherstructurering zaten en of niet aan al hun bankverplichtingen voldeden (los van Covid-afspraken). 4) Als ze nu een negatief eigen vermogen hebben en niet in staat zijn op korte termijn bijkomend kapitaal aan te trekken.

Banken zullen wellicht hoe dan ook aan bedrijven die meer uitstel willen dan de 9 maanden, vragen dat ze structurele maatregelen nemen om de covid-crisis achter zich te laten.