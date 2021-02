Kunnen de kappers en de vakantieparken weer open? Morgen buigt het Overlegcomité zich over de kwestie. In de Kamer krijgt premier De Croo (Open VLD) alvast heel wat vragen over de coronacrisis en de vaccinatiestrategie. U kunt het debat hierboven live volgen vanaf 14.15 uur.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kregen vandaag, donderdag, een reeks vragen in de Kamer over de vaccinatiestrategie. Ook de eventuele heropening van kappers en vakantieparken kwamen ter sprake. Premier De Croo benadrukt dat als morgen, op het Overlegcomité, besloten wordt de niet-medische contactberoepen te heropenen, er voorwaarden zullen gelden.

‘Veiligheid is absolute prioriteit. We hebben daarom meer protocollen voorbereid dan tijdens de eerste golf’, zegt de premier. ‘Als die activiteiten de deuren kunnen openen op 15 februari, moet dat in volle veiligheid gebeuren. En als we die beslissing morgen nemen, wil ik benadrukken dat dit geen aankondiging is voor een reeks versoepelingen. We nemen deze beslissing omdat er een sociale nood is.’

Verschillende kamerleden stelden de vraag of ons land niet veel te traag vaccineert. ‘Andere landen doen het beter’, klonk het. ‘Ik denk dat we absoluut moeten stoppen met zeggen dat andere landen sneller zijn’, antwoordt minister Vandenbroucke. ‘We kunnen via de vaccintracker van de Europese Unie nagaan dat dat helemaal niet klopt. In Nederland heeft 1,1 procent van de bevolking een eerste dosis gekregen. In Frankrijk en Duitsland is dat rond de 2,8 procent. In België zitten we vandaag aan 3,1 procent. Er zijn in feite maar drie lidstaten die beter scoren: Denemarken, Roemenië en Polen. Dat betekent niet dat het allemaal rozengeur en manenschijn is, maar we lopen helemaal niet achter.’