Wilmès vraagt Rwandese minister om aandacht voor medische toestand Paul Rusesabagina

Tijdens een gesprek met haar Rwandese ambtgenoot heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès er donderdag op aangedrongen dat de in Rwanda gevangengenomen Paul Rusesabagina vanuit België medisch opgevolgd kan worden.

De notoire tegenstander van president Paul Kagame raakte internationaal bekend omdat hij tijdens de genocide in zijn land als hotelmanager meer dan duizend mensen van de dood redde. Sinds 1999 is hij Belg. ‘Het was een goed gesprek. De vicepremier drong er tijdens het telefoongesprek op aan dat de heer Rusesabagina, als Belgisch staatsburger, strikt in zijn rechten zou worden geëerbiedigd’, luidt het bij het kabinet-Wilmès.

Rusesabagina (66) werd vorige zomer in mysterieuze omstandigheden opgepakt in Dubai en zit sindsdien in een cel in Rwanda. Hij wordt beschuldigd van terrorisme, moord en financiering van rebellie. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zei dat het Belgische federaal parket in september 2019 een huiszoeking uitvoerde in de woning van Rusesabagina in Kraainem. Dat gebeurde op vraag van het Rwandese gerecht.

In de Kamer verzekerde minister Wilmès enkele weken geleden nog dat de Belgische diplomatie de situatie van Rusesabagina van dichtbij opvolgt. Over zijn toestand en over de omstandigheden van zijn arrestatie gaf Wilmès geen commentaar.

Tijdens het gesprek met haar Rwandese collega Vincent Biruta drong Wilmès er donderdag op aan dat Rusesabagina vanuit België medisch opgevolgd kan worden, ‘door de betrokken artsen met elkaar in contact te brengen’. Volgens onbevestigde berichten zou hij aan een hartziekte en een hoge bloeddruk lijden en geen toegang hebben tot zijn medicijnen. De Rwandese minister ontving de verzoeken van Wilmès ‘positief’, luidt het, wat evenwel nog niet meteen betekent dat de Belgische verzoeken ook ingewilligd worden.

België en Rwanda blijven in ieder geval met elkaar in nauw contact.