Op Wereldkankerdag, 4 februari, is er extra aandacht voor mensen die vechten tegen deze ziekte. In november van vorig jaar kwam ook Goedele Liekens naar buiten met het nieuws dat ze huidkanker had. ‘Al wist ik dat zelf al veel langer’, vertelt ze, ‘maar ik wou het nog niet bekendmaken. Vooral om mijn ouders te sparen.’