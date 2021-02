‘Zware vertrouwensbreuk’ tussen NMBS en minister van Mobiliteit

De vraag van minister van Mobiliteit Gilkinet om de sluiting van de loketten in 44 stations te herzien, schiet bij de NMBS in het verkeerde keelgat. De minister en het spoor bedrijf komen op ramkoers te liggen.

‘Sta me toe ten zeerste verwonderd te zijn over zowel de inhoud, de vorm als de timing van uw reactie.’ Zo begint de brief die NMBS-ceo Sophie Dutordoir eergisteren verzond aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Die had diezelfde dag het spoorbedrijf teruggefloten in zijn beslissing om de loketten in 44 stations te sluiten. Gilkinet schreef dat hij die beslissing ‘afkeurt’ en vroeg de NMBS om haar op vier punten ‘recht te zetten, zodat in elk treinstation ‘menselijke aanwezigheid’ verzekerd zou zijn.

Volgens Dutordoir was Gilkinet nochtans al sinds 7 oktober op de hoogte van de plannen van de NMBS met de loketten. ‘Daarna hadden wij terzake verschillende gedachtewisselingen waarbij het dossier gedetailleerd werd toegelicht, onder meer met opgave van alle betrokken stations’, schrijft Dutordoir in haar brief, die De Standaard kon inkijken. Ze geeft een overzicht van vier momenten waarop NMBS de minister inlichtte.

‘Verder wisselden we uit over de productiviteitsinspanningen, waarna u concludeerde dat dit dossier ongetwijfeld parlementaire vragen met zich zou brengen. Op geen enkel moment gaf u of uw kabinet enig teken van bezwaar’, aldus Dutordoir.

‘Onbegrijpelijk’

Toen de NMBS de beslissing over de loketten maandag publiek maakte, reageerde Gilkinet in eerste instantie neutraal, zonder afwijzing. Pas een dag later volgde de afkeuring in de vorm van een persbericht.

‘ln deze globale context vind ik dan ook uw nieuwe brief van deze nacht, intussen aangevuld met een publieke terugfluiting, zowel qua inhoud, vorm als timing onbegrijpelijk’, zo besluit de NMBS-ceo haar brief. ‘Dit onaangekondigd initiatief heeft bij mij een zware vertrouwensbreuk teweeggebracht.’

Morgenochtend om 8 uur komt de Raad van Bestuur van de NMBS samen om zich over de reactie van minister Gilkinet te buigen.