De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), wereldberoemd geworden door zijn corona-inzamelingsactie, stierf aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn landgenoten zijn hem niet vergeten. Overal in het Verenigd Koninkrijk kwamen mensen op straat om te klappen voor de veteraan, van Downing Street tot op het voetbalveld.

Captain Tom kwam vorig jaar in het nieuws toen hij geld wilde inzamelen voor de bestrijding van het coronavirus, door honderd keer rond zijn tuin te wandelen. Zijn oorspronkelijke doel was om tegen zijn honderdste verjaardag 1.000 pond op te halen, maar op zijn verjaardag stond de teller al op 30 miljoen pond (33 miljoen euro). Hij belandde in het Guiness Book of Records met het hoogste bedrag dat ooit verzameld werd bij een fondsenwervingswandeling. Zijn verhaal zal worden verfilmd.

De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder geslagen. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.