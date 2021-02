Minder coronavirus, meer tijdverdrijf in online zoektermen

De zoekgeschiedenis op onze internetbrowser zegt veel over onszelf. Google Search merkt dat Belgen vandaag vooral interesse hebben in wanneer ze het vaccin krijgen en hoe ze tot dan de tijd kunnen verdrijven. Een heel verschil met een jaar geleden.

‘Uit onze resultaten blijkt dat in februari 2020 massaal gezocht werd naar de impact en de oorsprong van het virus en de besmettingscijfers. Spoelen we door naar januari 2021, dan verschuiven de zoektermen naar tijdverdrijf tijdens de coronacrisis (op nummer één), de duur van de ziekte en wanneer je je best laat testen’, zegt Google Search donderdag. Duidelijke antwoorden op die vragen vindt u achter de links.

Ook de coronavaccins nemen een alsmaar belangrijker plaats in tussen de zoektermen van de Belg. ‘Wanneer word ik gevaccineerd?’, ‘hoeveel vaccinaties België?’ en ‘hoe vaccin toedienen?’ prijken bovenaan de lijst. Daarnaast vragen mensen zich ook af waaruit het vaccin precies bestaat, wanneer en met welk vaccin er precies gewerkt zal worden en hoeveel mensen al een prik kregen.’

DS VIDEO - Zo werkt het RNA-vaccin (explainer)

Toch was het niet al corona wat de klok sloeg, zegt Google. De Belg ging de voorbije maanden duidelijk op zoek naar nieuwe tijdsbestedingen. Zo steeg in maart de interesse in dumbbells en yogamatten met 200 procent, terwijl de interesse voor fietsen met 100 procent toenam.