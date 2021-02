Waarom Gent geschokt is door sluiting café Het Damberd

Het nieuws van het faillissement van jazzcafé Het Damberd deed een schokgolf door Gent gaan. Trouwe en minder trouwe klanten van weleer hopen dat een nieuwe eigenaar het instituut overeind houdt, met zijn jazz en zijn traditie als plek waar heel Gent welkom is. Maar ook met zijn typische interieur.

Op 3 februari 1978 ging Het Damberd open. Het nieuwe ­café was onmiddellijk the place to be voor een deel van Gent. ‘Het was er van de eerste dag over de koppen lopen’, herinnert Francis Jorissen zich ...