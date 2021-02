Oudgediende Leon Van Rompay volgt Fornieri op bij Mithra

Leon Van Rompay, één van de grondleggers van het succes van Mithra, wordt de nieuwe ceo ad interim van Mithra. Ondanks zijn leeftijd, lijkt hij de geknipte man.

Uit wiens brein de suggestie komt, werd niet bekendgemaakt, maar het naar voren schuiven van Leon Van Rompay, de vroegere topman van het beursgenoteerde farmabedrijf Docpharma, is een verstandige zet. Leon Van Rompay is het boegbeeld van een Vlaamse farmafamilie waarvan zijn zoon Stijn Van Rompay publiek bekend is als ceo van het beursgenoteerde Hyloris Pharmaceuticals.

Maar de familie Van Rompay kent François Fornieri ook zeer goed. Ze liggen mee aan de basis van de succesproducten van Mithra die ze ontwikkelden vanuit Uteron. Via omzwervingen kwamen enkele belangrijke componenten bij Mithra terecht waarvan Estelle, een gezondere anticonceptiepil, de bekendste is. Ze hebben nog recht op belangrijke winstbonussen in functie van het commercieel succes van de vroegere Uteron-producten.

De familie Van Rompay is ook erg goed bekend in Luik. Hun farma-ontwikkelingen na Docpharma speelden zich af in Luik. Hyloris, het bedrijf van Stijn, is daar ook nog gevestigd. En Van Rompay geniet ook sinds jaar en dag het vertrouwen van Fornieri. Leon Van Rompay kent ook nog eens verschillende sleutelfiguren van Mithra.

‘Het belangrijkste voor mij is om het team verder uit te bouwen. Ik heb mijn rol altijd gezien als iemand die ervoor zorgde dat de juiste mensen aan boord werken en dat die goed samenwerkten. Het is een genoegen dat ik dit kan doen in het spoor van François Fornieri die geledingen heeft gerealiseerd bij Mithra’, zegt Leon Van Rompay in een telefonische reactie.

Ceo ad Interim

Van Rompay is ad interim aangesteld. De huidige ceo ad interim Christophe Maréchal, de vroegere financieel directeur van Mithra wordt opnieuw cfo. Volgens het persbericht zet Fornieri gedurende 12 maanden een stap opzij. Hij zal die tijd gebruiken om aan zijn verdediging te werken in het dossier van de Luikse intercommunale Nethys. Fornieri werd in verdenking gesteld en wordt verdacht van zelfverrijking met overheidsmiddelen.

Fornieri blijft wel nog lid van de raad van bestuur van Mithra. Hij blijft ook ter beschikking als adviseur van Leon Van Rompay. Van Rompay werd ter elfder ure gevraagd in te springen. ‘Als de raad van bestuur binnen twee maanden een opvolger vindt voor me, dan zet ik een stap opzij. Mijn timing is flexibel.’

Normaal ging Stijn Van Rompay bestuurder worden bij Mithra maar dit gaat nu wellicht niet door. De familie Van Rompay kwam afgelopen najaar opnieuw in beeld bij Mithra toen Marc Coucke, de grootste aandeelhouder na Fornieri, ontslag nam als voorzitter. De raad van bestuur werd opgeschud waarbij Stijn Van Rompay in een volgende stap aan boord zou komen.