VN noemt aanklacht tegen Aung San Suu Kyi ‘ondermijning van de rechtstaat’

De afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi wordt beschuldigd van inbraken op de douanewetgeving omdat ze in het bezit was van illegale walkietalkies. De gevangenisstraf daarvoor kan tot drie jaar oplopen. De Verenigde Naties (VN) liet al verstaan dat de aanklacht ‘de rechtstaat en het democratische proces alleen maar verder ondermijnt’.

Tegen de door het leger afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi is er sinds woensdag een officiële aanklacht: de politie beschuldigt haar van het overtreden van de douanewetgeving. Ze had ‘illegale’ walkietalkies in haar kantoor die haar lijfwachten gebruikten. Op basis van die beschuldiging riskeert de afgezette leider twee jaar gevangenisstraf.

De VN liet via een woordvoerder verstaan het niet eens te zijn met de aanklacht en stelt dat het ‘de rechtsstaat en het democratische alleen maar verder ondermijnt’.

De aanklacht blijkt activisten aan de kant van Aung San Suu Kyi ook niet te overtuigen. Die riepen eerder deze week op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat leidde tot onder meer tot een staking onder het zorgpersoneel van overheidsziekenhuizen te midden van de coronapandemie. In de privéziekenhuizen en bij dokters thuis zouden nog wel patiënten ontvangen worden.

VN: ‘coup onaanvaardbaar’

‘We zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat alle belangrijke spelers en de internationale gemeenschap genoeg druk uitoefenen op Myanmar en er zo voor zorgen dat deze staatsgreep mislukt’, beloofde António Guterres, secretaris-generaal van de VN, woensdag tijdens een interview met The Washington Post. Hij noemt de gebeurtenissen in Myanmar ‘absoluut onaanvaardbaar na verkiezingen die naar mijn mening zonder fraude plaatsvonden’.

De VN-Veiligheidsraad boog zich al over de legercoup, maar China en Rusland blokkeerden een officiële veroordeling.

Maandag nam het leger in Myanmar de controle van het land over en riep het de noodtoestand voor een jaar uit. Aung San Suu Kyi, de democratisch verkozen leider, en tientallen andere politici waaronder president Win Myint werden in huisarrest geplaatst. De coupplegers spreken van ‘fraude’ tijdens de meest recente verkiezingen. De partij gelieerd aan het leger leed een zware nederlaag.

Volgens een Myanmarese staatskrant zal de nieuwe militaire regering de ‘verkiezingsfraude’ waar het van spreekt onderzoeken.

Rohingya

‘Als we Aung San Suu Khi van iets kunnen beschuldigen, dan is het dat ze te dicht bij het leger stond, dat ze het leger te veel beschermde en dan vooral na het dramatische offensief van het militaire legers tegen de Rohingya’, zei Guterres nog.

Bij een militair optreden in 2017 vluchtten meer dan 700.000 Rohingya, een moslimminderheid in het land, naar buurland Bangladesh. Daar zitten ze nog steeds vast in vluchtelingenkampen. Eerder beschuldigden de VN en westerse landen het leger van Myanmar van genocide. Het leger ontkende dat.