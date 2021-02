Antwerpse rechtbank veroordeelt Iraanse diplomaat tot 20 jaar cel voor terrorisme

De Antwerpse rechtbank veroordeelt een Iraans diplomaat tot 20 jaar cel voor terrorisme, drie kompanen krijgen tot 18 jaar cel.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft donderdag vier personen van Iraanse afkomst veroordeeld voor hun aandeel in de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk in 2018. Diplomaat Assadollah A. krijgt 20 jaar cel. Uitvoerders Amir S. en Nasimeh N. zijn veroordeeld tot respectievelijk 15 en 18 jaar cel. Mehrdad A. krijgt 17 jaar cel. Zij verliezen ook hun Belgische nationaliteit.

‘Iraanse regering chanteerde ons om aanslag te plegen’

Op 30 juni 2018 pakte de ­federale politie het Iraans-Belgische koppel Amir S. en Nasimeh N. op in Brussel met 500 gram springstof. Ze waren van plan een bomaanslag te plegen op een bijeenkomst van het Iraanse verzet nabij Parijs. De Iraanse diplomaat Assadollah A. werd een dag later gearresteerd, omdat hij de twee had aangestuurd.

Maryam Rajavi, de leider van de koepelorganisatie van het Iraanse verzet NCRI (National Council of Resistance of Iran), noemt de veroordeling van de diplomaat en zijn drie agenten ‘een triomf voor het Iraanse volk en verzet’, schrijft Rajavi op Twitter. ‘En het betekent ook een zware politiek en diplomatieke slag voor het regime van Iran.’