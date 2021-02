In de zoo van Planckendael zijn dertien terugkerende ooievaars neergestreken, na zes maanden afwezigheid. De kolonie telt al 180 vogels, gemiddeld komen er 100 nieuwe kuikens per jaar bij. De rest van de kolonie wordt eind februari verwacht, die vogels trokken waarschijnlijk naar verdere oorden, zoals Zuid-Spanje of Afrika. Het dierenpark is een permanente thuis van twintig oudere ooievaars, die de trek naar het Zuiden niet meer ondernemen.