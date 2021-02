Brusselse politie wil agenten verdacht van zedenfeiten definitief verwijderen

De korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene heeft procedures opgestart voor een definitieve verwijdering van de drie agenten die woensdag door de onderzoeksrechter in Luik onder aanhoudingsbevel zijn geplaatst. De drie zijn in verdenking gesteld voor verkrachting en voyeurisme, en één van hen werd ook in verdenking gesteld voor aanranding van de eerbaarheid.