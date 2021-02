Canada beschouwt Proud Boys officieel als terroristen

Als eerste land ter wereld heeft Canada de extreemrechtse Proud Boys woensdag als terreurorganisatie bestempeld. De bewapende beweging was betrokken bij de dodelijke bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool begin januari.

‘De Proud Boys moedigden openlijk aan tot geweld tegen mensen met gedachtegoed dat ingaat tegen dat van hen. Ze maakten gewelddadige plannen en voerden die ook uit. Het is een neo-fascistische organisatie’, verklaarde de Canadese minister van Openbare Veiligheid Bill Blair de beslissing om de organisatie aan de officiële lijst met terreurorganisaties toe te voegen.

Het gevolg daarvan is dat Canadese banken en financiële instellingen de bezittingen van de beweging nu kunnen bevriezen. Canadezen die de groep bewust financiële diensten verlenen, zijn strafbaar. Canada kan nu ook elk lid van de Proud Boys de toegang tot haar grondgebied weigeren.

De Proud Boys zijn in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, die ook bekend is als medeoprichter van Vice Media. McInnes trok zich ongeveer een jaar later terug. De Proud Boys vinden zichzelf westerse chauvinisten die vooral niet ’politiek correct’ willen zijn.

De Canadese autoriteiten hebben ook drie andere extreemrechtse groepen verboden van blanken die zich superieur wanen aan anderen, waaronder de Russische Keizerlijke Beweging. Verder kwamen negen islamitische organisaties op de zwarte terreurlijst.