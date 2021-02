Omstreden sociaal netwerk Parler ontslaat directeur

John Matze, de ceo van het omstreden sociale netwerk Parler, is door het bestuur van het bedrijf ontslagen. Dat bevestigt hij aan Fox Business.

‘De laatste maanden heb ik verzet gezien tegen mijn visie, mijn sterke geloof in de vrijheid van meningsuiting en mijn kijk op hoe Parler beheerd moet worden’, aldus Matze. Waarom Matze aan de kant is gezet, wordt niet duidelijk gemaakt. ‘Het Parler-bestuur onder leiding van Rebekah Mercer heeft op 29 januari besloten om mijn positie als ceo te beëindigen’, aldus Matze. ‘Ik heb geen rol gespeeld in dit besluit.’

Het sociale medium werd in de aanloop naar de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari offline gehaald. Parler won vorig jaar aan populariteit, vooral onder aanhangers van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Parler werd na de bestorming door Google en Apple uit de appwinkels verwijderd, omdat het sociale medium niet ingreep bij berichten die mogelijk aanzetten tot geweld.

Het sociale medium profileert zich als een plek met meer vrijheid dan op traditionele sociale media.