Weerbericht | Droog intermezzo

Het blijft donderdag een groot deel van de dag droog met op de meeste plaatsen, soms brede, opklaringen en wolkenvelden. In de Ardennen is het eerst grijs met laaghangende bewolking. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten met in de latere namiddag vooral enkele buien richting kust.

In het noorden en het noordoosten zijn er langere tijd brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 5 graden in Hoog­ België en 10 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI

Donderdagavond en in het eerste deel van de nacht is er meestal veel bewolking en kan er een lokaal buitje vallen. Later in de nacht verschijnen er meer opklaringen. De minima liggen over het algemeen tussen 1 en 4 graden, in sommige Ardense valleien tussen 0 en ­2 graden.

Vrijdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Ten zuiden van Samber en Maas wordt het overwegend zwaarbewolkt met wat lichte regen maar ook aan de kust zijn er enkele buien mogelijk. Elders blijft het overwegend droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdag schuift een storing vanaf het zuidoosten over het land en wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen maar ’s avonds of ’s nachts kan de neerslag mogelijk wat winters worden in het noorden van het land. De maxima schommelen tussen 5 en 8 graden bij een overwegend matige wind uit oost tot noordoost. Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van neerslag. Vooral in het westen en het noorden van het land valt er soms winterse neerslag. Elders lijkt het vooral om regen te gaan. De maxima schommelen tussen 1 en 5 graden.