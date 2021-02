Facebook geblokkeerd in Myanmar na staatsgreep

Facebook heeft donderdag gemeld dat verschillende van zijn diensten verstoord zijn in Myanmar, nadat daar eerder deze week een militaire coup plaatsvond.

‘We stellen vast dat de toegang tot Facebook momenteel onderbroken is voor bepaalde mensen’, aldus een woordvoerder van het sociaal netwerk. ‘We dringen er bij de autoriteiten op aan om de verbindingen te herstellen.’

NetBlocks, een ngo die zich inzet voor internetvrijheid en wereldwijd internetbeheer monitort, meldde dat de internetproviders in Myanmar de toegang tot Facebook, Instagram en WhatsApp blokkeerden. Volgens de organisatie schikken ze zich daarbij waarschijnlijk naar een bevel van de autoriteiten.

Het leger in Myanmar heeft maandag de controle over het land genomen en de noodtoestand uitgeroepen voor een jaar. Aung San Suu Kyi, de democratisch verkozen leider, en tientallen andere politici werden in huisarrest geplaatst. Ze wordt nu beschuldigd de import/exportwet te hebben overtreden omdat er illegale walkietalkies bij haar thuis werden gevonden.