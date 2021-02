Rechtbank velt vonnis over verijdelde bomaanslag op MEK-bijeenkomst in Frankrijk

De correctionele rechtbank van Antwerpen doet donderdag uitspraak in de zaak over de verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Frankrijk in 2018. De federale procureur vorderde voor de vier beklaagden, onder wie de Iraanse diplomaat Assadollah A., gevangenisstraffen tot 20 jaar voor poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N., een Belgisch koppel van Iraanse origine uit het Antwerpse district Wilrijk, werden op 30 juni 2018 tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De twee dertigers zouden later die dag een aanslag hebben willen plegen op een congres van de Iraanse Volksmujaheddin of MEK in Villepinte, nabij Parijs. Er werden daar 20.000 aanwezigen verwacht, onder wie ook veel internationale politieke figuren.

Iraanse diplomaat

Het koppel zou de explosieven van Assadollah A. gekregen hebben, een diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen die deel zou uitmaken van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid. Dat heeft als taak de oppositiegroepen in het buitenland in het oog te houden en te bestrijden. Assadollah A. zou vanuit Wenen een netwerk van informanten gerund hebben.

Amir S., Nasimeh N. en Mehrdad A. moesten in ruil voor een vergoeding informatie inwinnen over de Belgische tak van de MEK en aan hem doorspelen. De diplomaat werd in Duitsland aangehouden en overgeleverd aan ons land. Mehrdad A. werd op de MEK-bijeenkomst opgepakt.

Beschuldigden vragen vrijspraak

Bij de start van het proces eind november vorderde de federale procureur de maximumstraf van 20 jaar cel voor Assadollah A. Voor Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. werd 18 jaar cel geëist en voor Mehrdad A. 15 jaar, alsook de vervallenverklaring van hun Belgische nationaliteit.

Tijdens het proces stelde de verdediging van Assadollah A. dat de correctionele rechtbank van Antwerpen niet bevoegd zou zijn om te oordelen en dat zijn cliënt als diplomaat immuniteit geniet. De advocaten van uitvoerders Amir S. en Nasimeh N. voerden dan weer aan dat het nooit de bedoeling was om iemand te doden en dat het explosief daar ook niet sterk genoeg voor was. Beide vroegen de vrijspraak. Mehrdad A., tot slot, ontkende elke betrokkenheid en vroeg eveneens de vrijspraak.