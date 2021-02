Republikeinen willen niet optreden tegen QAnon-aanhangster in lagerhuis

Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

De fractievoorzitter van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, wil het onlangs verkozen Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene niet uitsluiten uit parlementaire commissies. De Democraten drukken echter door en willen er donderdag al een stemming over houden in het lagerhuis.

Greene is een fervent aanhangster van oud-president Donald Trump en van de extreemrechtse complotgroep QAnon. De 46-jarige heeft al een reeks bedenkelijke uitspraken op haar naam – onder meer over de aanslagen van 11 september 2001 en schietpartijen op scholen, die ze in scène gezet noemde – en oogst daarnaast kritiek wegens haar steun voor de bestorming van het Capitool op 6 januari. Ze vond ook posts op sociale media leuk waarin werd opgeroepen om Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis, te vermoorden. Zelfs Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, noemde Greene maandag een ‘kankergezwel’ binnen zijn partij.

De Democraten willen Greene uit alle commissies van het Huis zetten. Na een gesprek met Greene liet McCarthy woensdag echter weten daar niet aan te willen meewerken. Hij benadrukte wel in een mededeling dat hij haar verklaringen veroordeelt.

De Democraten willen het nu tot een stemming in het Huis laten komen. ‘Het is duidelijk dat er geen alternatief is dan een stemming over een resolutie om Greene uit haar commissies te zetten’, tweette de Democratische fractieleider Steny Hoyer.

‘Partij van Q’

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi bevestigde dat ze doorzetten met een stemming, in een mededeling waarin ze de ‘laffe’ McCarthy aanduidde als ‘Q-CA’ in plaats van het normale ‘R-CA’, Republikeins vertegenwoordiger van Californië. ‘McCarthy’s falen in het leiden van zijn partij geeft de sleutels aan Greene, een antisemiet, QAnon-aanhanger en ‘9/11 Truther’. (...) Zoals nummer twee van de Republikeinen in de Senaat John Thune waarschuwde, heeft McCarthy ervoor gekozen om de Republikeinen in het Huis ‘de partij van samenzweringstheorieën en QAnon’, met Greene aan het stuur, te maken.’ Dat McCarthy volgens haar nu tot de partij van QAnon behoort, maakte ze dus duidelijk door zijn partij-initiaal naar Q aan te passen.

McCarthy steunde Greenes kandidatuur. Hij is een trouwe Trump-aanhanger, die beweerde dat Donald Trump de verkiezingen won en dat sprake was van massale kiesfraude. Hij stemde tegen de certificering van de overwinning van Joe Biden.

De stemming om Greene uit de commissies te zetten zou donderdag al plaatsvinden.