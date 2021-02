Fietser ontkent dat hij meisje opzettelijk kniestoot gaf

De mountain­biker die op 25 december in de Hoge Venen een 5-jarig meisje deed vallen met een kniebeweging, is gisteren voor de correctionele rechtbank van Verviers verschenen. Het Openbaar ­Ministerie beschuldigt de man ervan het meisje opzettelijk een kniestoot te hebben gegeven om te kunnen passeren.

De fietser zelf beweert dat hij de kniebeweging maakte om zijn evenwicht te bewaren. ‘Ik voelde dat ik het meisje had geraakt, maar realiseerde me niet dat ze was gevallen’, verklaarde de man.

De substituut-procureur is ervan overtuigd dat de man ‘geïrriteerd door de talrijke ­obstakels langs zijn fietstraject, besliste het kind een kniestoot te geven om de zoveelste hindernis op zijn pad te verwijderen.’ De fietser riskeert 1 jaar cel. De ouders van het meisje vragen 1 symbolische euro schadevergoeding. De uitspraak volgt op 3 maart.