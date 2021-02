Fiscus int voorlopig geen coronaschulden

De FOD Financiën zal tot eind maart geen schulden innen bij ondernemers die lijden onder de coronamaatregelen. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Ondernemingen die in moeilijkheden zijn geraakt door de coronacrisis en zo fiscale schulden hebben opgebouwd, verdienen onze bescherming en steun’, zegt Van Peteghem in een persbericht. ‘Met deze instructie bieden we ondernemers opnieuw wat ademruimte, maar bovenal de kans om deze coronacrisis gezond door te komen en zo spoedig mogelijk op volle kracht te kunnen heropstarten.’

Het nieuws komt na de beslissing van de federale regering om het moratorium op faillissementen op te heffen, terwijl het parlement nog geen nieuwe wet voor de hervorming van de procedure voor gerechtelijke organisatie heeft goedgekeurd. Die nieuwe procedure zou bedrijven meer ademruimte moeten geven, maar laat dus nog op zich wachten. Het moratorium verliep eind januari. Om ondernemers toch te beschermen zal de fiscus geen fiscale schulden innen bij ondernemers die voor de coronacrisis gezond waren en pas schulden hebben opgebouwd sinds 1 januari 2020. Voorlopig geldt de maatregel tot eind maart. Ondernemers die schulden opbouwden door fraude of bedrog worden niet ontzien.

De fiscus en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verbinden zich er ook toe om voorlopig geen bedrijven failliet te laten verklaren die belastings- of sociale schulden hebben. Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdag in de Kamercommissie Economie.