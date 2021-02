Croky Cup | Cercle schakelt OHL uit in eerste match na ontslag trainer, Charleroi door dankzij Teodorczyk

Vandaag worden 10 wedstrijden gespeeld in de 1/16de finales van de Croky Cup, de Belgische voetbalbeker. Mechelen, Cercle Brugge en Charleroi slaagden er alvast in om hun eerste klip te omzeilen.

Om van een Yves Vanderhaeghe-effect te spreken, is het nog te vroeg. Maar de nieuwe coach van Cercle Brugge zag vanuit de tribune wel dat het goed was. De Vereniging schakelde een zwak OHL uit met een 2-3-overwinning. Nadat Hotic Cercle in de beginfase op penalty op voorsprong had gebracht, maakte Maertens tegen zijn ex-club nog snel gelijk. Cercle liep daarna via Marcelin en Taravel (weer op strafschop) uit. Hubert scoorde in de slotfase nog de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de Leuvenaren niet meer.

Mechelen wint zuinig tegen RWDM

KV Mechelen mag zich opmaken voor een volgende bekerronde tegen Beerschot. Malinwa rekende woensdag op spaarstand af met 1B’er RWDM (2-0) en stoot zo samen met de automatisch geplaatste rivaal door naar de achtste finales in de beker. De Nederlandse winteraanwinst Druijf scoorde voor rust zijn eerste voor Malinwa, na de pauze legde Shved de eindstand vast.

Invaller Teodorczyk trapt Charleroi voorbij Westerlo

Tweedeklasser Westerlo hield lang gelijke tred met Charleroi maar werden genekt door een late goal van Lukasz Teodorczyk in de slotfase. De Pool, die gehuurd wordt van Udinese, rondde een scherpe tegenaanval af, op assist van Ali Gholizadeh. Voor Teodorczyk was het zijn eerste doelpunt sinds 17 februari 2019, toen met Udinese tegen Chievo.

De Beker is dit seizoen misschien nog wel belangrijker dan andere jaren, omdat het de enige weg naar de Europa League is voor de Belgische ploegen. Via de competitie zijn er immers alleen maar 2 tickets voor de Champions League en 2 voor de gloednieuwe Conference League te verdelen. Alleen de bekerwinnaar mag naar de Europa League.

• Naar één Belgische club in Europa League



KAA Gent - Heur Tongeren (18 uur)

OH Leuven - Cercle Brugge (18 uur)

RFC Seraing - Standard (19 uur)

Club Brugge - Olsa Brakel (19.30 uur)

KSC Lokeren Temse - STVV (20 uur)

Waasland-Beveren - KV Oostende (20 uur)

Olympic Charleroi - Zulte Waregem (20 uur)

FC Luik - Anderlecht (21.15 uur)

Uitslagen 1/16de finales Croky Cup dinsdag 2 februari:

Dessel Sport - Beerschot 0-5 (forfait)

Rupel Boom - KAS Eupen 0-5 (forfait)

Thes Sport - KRC Genk 0-5 (forfait)

Antwerp - La Louvière 2-1

Union - Excel Moeskroen 2-1

Lommel SK - KV Kortrijk 1-3

De achtste finales worden gespeeld vanaf dinsdag 9 tot en met donderdag 11 februari.