Cynthia Bolingo bij eerste 400 meter in twee jaar meteen vlak bij EK-limiet

Cynthia Bolingo heeft woensdag de 400 meter gewonnen op de World Indoor Tour atletiekmeeting in het Tsjechische Ostrava. Bij haar eerste optreden op haar geliefde afstand in twee jaar tijd kwam ze met 52.89 meteen dicht in de buurt van de EK-limiet, die 52.73 bedraagt.

Bolingo veroverde in 2019 zilver op het EK indoor in Glasgow in een nationale recordtijd van 51.62. Sindsdien liep ze geen enkele 400 meter meer door aanhoudende achillespeesklachten. Afgelopen zomer kwam ze wel opnieuw in actie op 100 en 200 meter, maar voelde ze zich nog niet klaar voor de 400 meter. Bij haar rentree was ze woensdag dus meteen op niveau.

Eerder gaf Bolingo aan dat ze niet van plan is om individueel deel te nemen aan het EK indoor, dat van 5 tot 7 maart op het programma staat in het Poolse Torun. Ze wil haar lichaam nog wat sparen, maar is wel van plan om naar Torun af te reizen met de Belgian Cheetahs, als die zich weten te plaatsen.

Stijn Baeten ontgoochelde op de 1.500 meter. Hij finishte als tiende in 3:44.41. Baeten is al geplaatst voor het EK nadat hij vorige week naar 3:39.88 snelde.