SP.A wordt op 21 maart officieel Vooruit: ‘We’re back’

Op de eerste dag van de lente, én de dag van de zorg, zal SP.A vervellen tot ‘Vooruit’. Voorzitter Conner Rousseau zet zijn partij in zijn uitgestelde nieuwjaarsspeech verder op de koers van ‘solidariteit’ en vraagt meer loon voor de werknemers in sectoren die goed boeren.

Bitch en klote. Veel mooie woorden heeft Conner Rousseau niet voor het coronavirus in zijn nieuwjaarsspeech, een videoboodschap die hij naar de leden stuurt. Hij heeft zich de voorbije dagen naar eigen zeggen als een natte gazet gevoeld, door zijn coronabesmetting, maar de connerspeak is hij alvast niet verloren. De Sint-Niklazenaar kijkt niet alleen met negatieve gevoelens terug op 2020: ‘In 2019 werden we nog weggeschreven. In 2020 hebben wij – socialisten – ons terug in de match gebokst.’

In 2021 volgt nu de – ook door corona uitgestelde – volgende stap: de vernieuwingsoperatie van zijn partij, met de bijhorende nieuwe naam ‘Vooruit’. ‘We’re back. And we’re here tot stay.’

‘Deftige loonsverhoging’

Rousseau zet zijn partij verder op de koers die hij vorig jaar al heeft ingezet: We gaan van solidariteit het nieuwe normaal maken’, belooft hij. Wat dat betekent? Meer loonsverhoging in sectoren die het voorbije jaar wel winst boekten, bijvoorbeeld. ‘Het is een lastig jaar geweest voor onze economie. Maar er zijn ook sectoren die het afgelopen jaar bijzonder goed geboerd hebben. En dat is goed. Maar ik vind dat de werknemers in die sectoren daar iets mogen voor terugkrijgen. Een deftige loonsverhoging bijvoorbeeld. (...) Daar moet de marge voor hogere lonen meer dan 0,4 procent bedragen.’

Rousseau verwijst zo naar de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversfederaties over de marge voor loonsverhogingen van 0,4 procent (boven op de index) die nu op tafel ligt. De vakbonden vinden dat veel te weinig. Rousseau sluit zich alvast aan bij hun verzuchtingen met dit voorstel.

Ook voor de jongeren moeten we nu meer solidariteit tonen, vindt Rousseau. ‘Als sneltesten veilig genoeg zijn om voetballers te laten shotten in de Jupiler Pro League, dan moeten we die ook inzetten om jongeren opnieuw perspectief te geven. Perspectief op vrienden zien. Perspectief op hobby’s, sportclubs en jeugdwerk. Perspectief op terrasjes, feesten en festivals.’

Rousseau wil dat doen met een ‘zomerfonds’, dat financiële steun moet bieden aan organisaties om veilige evenementen te creëren deze zomer. Maar, zo besluit hij: ‘Eerst gaan we dat kutvirus klein krijgen.’