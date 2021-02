Fransman Laporte wint eerste rit Ster van Bessèges

De Fransman Christophe Laporte (Cofidis) heeft woensdag de eerste etappe van de Franse rittenkoers de Ster van Bessèges gewonnen.

Christophe Laporte toonde zich in Bellegarde de sterkste op de slothelling en haalde het voor zijn landgenoot Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) finishte als derde. Onze landgenoot Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) snelde naar een zesde plaats en werd daarmee eerste Belg. Laporte is meteen ook de eerste leider.

Topsport Vlaanderen-Baloise kwam niet aan de start van de Franse rittenkoers na een vermoeden van een covid-19-besmetting bij iemand van het personeel. Een team minder dus, maar nog altijd meer dan genoeg gegadigden om op avontuur te trekken in een vroege vlucht.

Louis Louvet (St Michel-Auber93), Alexandre Delettre (Delko) en onze landgenoot Tom Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles) vormden de kopgroep van de dag. Het peloton gunde hen tot 8 minuten bonus, maar daarna vond AG2R-Citroën het welletjes en de ploeg begon aan de kop van het peloton te sleuren. Ook BORA-hansgrohe zette een mannetje bij en de vluchters waren vogels voor de kat. Op 10 km van het einde werd het trio bijgehaald.

De nervositeit steeg en dat veroorzaakte valpartijen, mede ook omdat de Franse wegen niet allemaal autovrij waren gemaakt. Door een slingerbeweging in het peloton gingen enkele renners onderuit, het peloton brak in twee, de organisatie was weg. Wat later zou een tweede valpartij nog een pak renners zuur opbreken, en uiteindelijk ging het met een kleine groep het richting finish.

AG2R-Citroën van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen had zwaar ingezet in de achtervolging, maar van hen was geen spoor meer in de laatste kilometers.

In de laatste 600 hellende meters barstte de strijd los. Bouhanni ging als eerste op de trappers staan, Laporte zag het gevaar en sprong met hem mee. De twee sloegen een klein gaatje, Laporte bleek finaal de sterkste. Twee tellen later finishte de wereldkampioen van Harrogate Mads Pedersen als derde.