Onbevaarbare waterlopen buiten oevers: hinder in verschillende Oost-Vlaamse gemeenten

In Oost-Vlaanderen is er op verschillende plaatsen hinder nadat enkele waterlopen buiten hun oevers getreden zijn. Dat melden de Oost-Vlaamse brandweerzones en de gemeentebesturen van onder meer Maarkedal en Haaltert.

Door de vele neerslag van de voorbije weken is de bodem erg verzadigd. De waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen stegen woensdag daardoor erg snel. Voornamelijk in het Bovenscheldebekken, Denderbekken, Netebekken, het noorden van het Dijle- en Zennebekken en het zuiden van het Benedenscheldebekken werden neerslaghoeveelheden tot 15 liter per vierkante meter geregistreerd.

In Oost-Vlaanderen zijn er vooral problemen in het Denderbekken, waar bij negen meetposten het waakpeil overschreden werd en er één het alarmpeil bereikt heeft. Op het Bovenscheldebekken zijn twee alarmpeilen overschreden. Het gaat om de Vaanbuikbeek in Opbrakel en de Molenbeek in Nukerke, een deelgemeente van Maarkedal.

‘De situatie is dreigend, maar stabiel’, zegt burgemeester Joris Nachtergaele van Maarkedal. ‘Het water staat op enkele centimeters van woningen en we wachten bang af deze namiddag. Er zijn vooral problemen aan de Nederholbeek, de Pauwelsbeek en de Maarkebeek. De brandweer en de ploegen van de technische dienst leveren van zandzakjes en sluiten wegen af.’ In de gemeente zijn de Borgtstraat, Groenstraat, Hollebeekpad, Kaperi, Ladeuze en Neutenstraat afgesloten.

Ook in onder meer Zottegem, Deinze, Sint-Lievens-Houtem en Haaltert staan straten blank. De brandweerkorpsen in de provincie hebben het momenteel druk met verschillende interventies.