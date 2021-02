Sammy Mahdi: ‘Begijnhofkerk bezetten heeft geen zin, er komt geen algemene regularisatie’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert afwijzend op de eisenbundel van de mensen zonder papieren die de Brusselse Begijnhofkerk bezetten en de oproep om ook andere kerken en moskeeën te gaan bezetten. ‘Dit heeft geen zin. Een algemene regularisatieronde komt er niet’, zegt hij woensdag in een mededeling. ‘Ik laat me niet chanteren.’

Verschillende verenigingen van mensen zonder papieren houden sinds zondag de Begijnhofkerk aan het Sint-Katelijneplein bezet. Ze willen overleg krijgen met de overheid en vragen via regularisatie toegang tot de gezondheidszorg en tot het recht op werk. De Begijnhofkerk lanceerde woensdag een oproep aan andere kerken, moskeeën, synagogen en levensbeschouwelijke plaatsen in de hoofdstad om eveneens plaats te bieden aan actievoerders en hen te steunen in hun strijd.

‘Het heeft geen zin om een kerk of een moskee te bezetten. Een algemene regularisatieronde komt er niet’, reageert staatssecretaris Mahdi nu. Toegang tot werk geldt enkel voor mensen die legaal in België verblijven of voor mensen die vanuit het buitenland een job in België zoeken, legt hij uit. Mensen zonder papieren hebben sowieso recht op dringende medische zorgen.

‘Ik ben uiteraard niet tegen het feit dat mensen andere mensen helpen bijvoorbeeld in een gebedsplaats. Maar mensen die geen recht hebben om hier te blijven, moeten terug naar hun thuisland vertrekken’, benadrukt Mahdi. De overheid kan daar bij helpen, zegt hij.

‘Wie om prangende humanitaire redenen een aanvraag tot regularisatie wil indienen, kan dat doen volgens de juiste procedures, maar niet met een kerkbezetting. Ik zal me niet laten chanteren. Alle dossiers worden op individuele basis beoordeeld.’