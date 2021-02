Gentse politie neemt 424 kilogram lachgas in beslag

In Gent heeft de lokale politie het voorbije weekend een grote hoeveelheid lachgas aangetroffen in een bestelwagen. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Er werd in totaal 424 kilogram lachgas in beslag genomen.

De wijkpolitie had zaterdag rond 20.30 uur een bestelwagen en een SUV opgemerkt in de Windmolenstraat in Gent, een afgelegen straat in de buurt van de haven. ‘Er werden goederen van het ene voertuig naar het andere verplaatst. De voertuigen en de aanwezige personen werden aan een controle onderworpen. In de bestelwagen werden 68 lege en 189 volle flessen lachgas aangetroffen’, zegt het parket. Het ging in totaal om 424 kilogram lachgas. Er werden ook 5.000 ballonnen in verpakking aangetroffen.

De bestuurder van de bestelwagen, een 31-jarige man uit Amsterdam, werd opgepakt. In de SUV zaten een 22-jarige man uit Gent en een 22-jarige Nederlander met verblijfplaats in Gent. Ze werden ook gearresteerd en de bestuurder van de SUV verklaarde dat hij lege gasflessen wou inruilen voor statiegeld.

De drie verdachten werden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent ‘wegens inbreuken op ambulante handel en deel uitmaken van een vereniging opgericht om op personen of eigendommen wanbedrijven te plegen’. De onderzoeksrechter liet de 22-jarige Gentenaar na verhoor vrij onder strikte voorwaarden. De twee andere verdachten mochten na verhoor beschikken. Het lachgas werd in beslag genomen.