Lijst | Deze risicogroepen krijgen voorrang bij vaccinatie

De verschillende ministers van Volksgezondheid hebben woensdag een akkoord bereikt over de afbakening van de groep van risicopatiënten met een onderliggende aandoening, die voorrang krijgt op het covid-19-vaccin.

Het gaat om een grote groep mensen die voorrang zullen krijgen op het vaccin vanaf maart. Momenteel worden eerst nog bewoners en personeel van woonzorgcentra, het ziekenhuispersoneel en huisartsen ingeënt. Vanaf maart volgen de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen.

Over die laatste groep hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid nu een princiepsakkoord bereikt in de schoot van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid. ‘Het gaat over mensen met onderliggende aandoeningen die verhoogd risico lopen om besmet te geraken en in het ziekenhuis terecht te komen’, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bij VTM Nieuws. ‘De mutualiteiten hebben die gegevens. Die zullen verrijkt worden met gegevens van huisartsen om deze groep af te kunnen bakenen.’

Eerst krijgen 45- tot 64-jarigen voorrang met een:

Een chronische ademhalingsaandoening

Een chronische cardiovasculaire aandoening

Obesitas (BMI boven de 30)

Diabetes type 1 en 2

Een chronische neurologische aandoening

Dementie

Een kwaadaardig kankergezwel

Een officieel vastgestelde hoge bloeddruk.

Bij de 18-64 jarigen gaat het om Belgen met:

Bloedkanker

Een chronische nierziekte

Chronische nierinsufficiëntie

Een chronische leveraandoening

Het syndroom van Down

Een verzwakt immuunsysteem

Aids of hiv

Een officieel gediagnosticeerde ‘zeldzame ziekte’

Ontvangers van een orgaantransplantatie of mensen op de wachtlijst komen ook aan bod.