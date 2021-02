Ryanairs ‘prik en vertrek’ reclame schiet in het verkeerde keelgat

Ryanair mag een Britse reclamecampagne met de slogan ‘Jab and Go’ (‘Prik en Vertrek’) niet herhalen. De Britse reclamewaakhond oordeelde dat de campagne van de luchtvaartmaatschappij misleidend en onverantwoord was.

In reclamespots stelde Ryanair onbezorgde vakanties in het vooruitzicht in de paasvakantie en de zomer, dankzij de coronavaccins. Het ging om spotjes die in december en januari op tv verschenen en waarin jongeren te zien waren tijdens een reis zonder mondmaskers en andere coronamaatregelen.

De reclamewaakhond Advertising Standards Authority (ASA) kreeg er meer dan 2.300 klachten over. Sommigen meenden dat de reclame de indruk gaf dat de meeste Britten gevaccineerd zullen zijn tegen de lente/zomer en op reis zouden kunnen vertrekken zonder restricties. Dat is echter lang niet zeker.

De ASA oordeelde dat de advertenties niet meer mogen worden uitgezonden. ‘We hebben Ryanair gezegd dat ze moeten zorgen dat hun advertenties kijkers niet misleiden over de impact van covid-19-vaccins op hun mogelijkheid om te reizen tijdens de paasvakantie en de zomer in 2021, en dat ze moeten verzekeren dat hun reclame geen onverantwoord gedrag aanmoedigt’, luidt het.

Ryanair is het niet eens met de beslissing maar zal zich er wel aan houden, zo liet de maatschappij weten. Het is niet de eerste keer dat Ryanair op de vingers wordt getikt voor zijn advertenties. Intussen kijkt de Ierse luchtvaartmaatschappij aan tegen een miljard euro verlies.