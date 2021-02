Erdogan drijft studentenprotest tegen rector op de spits

Het studentenprotest in de Turkse stad Istanbul tegen de aanstelling van een nieuwe rector wordt steeds grimmiger. President Erdogan noemde de studenten ‘vandalen’ en viel ook de lgtbq-gemeenschap aan die ‘de nationale waarden zou vergiftigen’.

‘We willen geen rector die is toegewezen, maar een die is verkozen.’ De studenten en professoren van de Bogazici Universiteit in Istanbul protesteren al een maand tegen de benoeming van een nieuwe rector, Melih Bulu, door president Recep Tayyip Erdogan. Traditioneel kiezen de academici de rector, die een groot deel van het universiteitsleven bepaalt. Door de benoeming naar zijn hand te zetten, heeft Erdogan een strijd ontketend.

De Bogazici Universiteit is een van de bekendste instellingen van Turkije. De vermaarde universiteit maakte ooit deel uit van het door de Amerikanen opgerichte Robert College, dat in 1863 werd geopend, en staat erom bekend progressief te zijn. De benoeming van Bulu, een voormalige kandidaat van Erdogans conservatieve AKP-partij, past niet binnen de visie van de universiteit. Het protest breidt zich ook uit naar andere studentensteden.

President Erdogan gooide olie op het vuur met zijn felle reactie op een kunstwerk van de Bogazici-studenten. Tijdens een demonstratie afgelopen vrijdag hingen demonstranten een collage op tegenover het kantoor van de nieuwe rector, waarop de Kaaba in Mekka was afgebeeld met vlaggen van de lgbtq-beweging. De Kaaba is het heiligste gebouw op de heiligste plek binnen de islam.

Erdogan noemde de studenten maandag in een televisietoespraak ‘vandalen’, en zei dat ‘de lgbtq-jongeren onze waarden en normen ondermijnen en vergiftigen’. Zijn hoofdadviseur Ibrahim Kalin zei dat ‘noch de vrijheid van meningsuiting, noch het recht om te protesteren’ het kunstwerk konden verdedigen, en voegde eraan toe dat de daad ‘de straf zal krijgen die het verdient voor de wet’. Naar aanleiding van het kunstwerk werden vier studenten gearresteerd. Twee van hen hebben huisarrest, de andere twee zitten nog vast.

Regenboogvlaggen tegen schutters

Kort na de toespraak van Erdogan ontstond op de universiteit een nieuwe manifestatie waarbij 159 mensen werden aangehouden. Op beelden is te zien hoe de politie studenten wegsleept die vreedzaam hadden geprotesteerd met regenboogvlaggen.

De rellen doen denken aan de Gezi Park-protesten in 2013 tegen plannen om een park in Istanbul te sluiten. Ook dat protest verspreidde zich over heel het land, en net als toen vinden de betogers dat de reactie van de politie niet in verhouding staat tot de vreedzame manifestaties. Erdogan noemde de studenten ‘geen betogers, maar terroristen’, en zo worden ze ook behandeld. Er zijn beelden van schutters die de betogers in de gaten houden vanop de daken. Daarnaast zouden studenten ’s nachts gearresteerd worden door agenten die plots aan hun deur kloppen. Betogers zouden onderweg naar hun cel beledigd en gefolterd worden.

In heel Turkije wordt via sociale media opgeroepen tot nieuwe protesten om de studenten van Bogazici te steunen. Erdogan blijft volhouden dat deze protesten niets te maken hebben met de vrijheid van meningsuiting en staat niet open voor dialoog. Intussen worden ook tegenprotesten georganiseerd, die de benoeming van de rector en de uitspraken van Erdogan over de lgbtq-beweging steunen.

Hoewel homoseksualiteit in Turkije legaal is, neemt zowel de oppositie als het geweld tegen de lgbtq-gemeenschap de laatste jaren toe. Zo werd de Pride-mars in Istanbul tot 2019 vijf jaar op rij verboden.

Foto: epa-efe

Foto: afp