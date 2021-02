17-jarige ‘nieuwe Rafael Nadal’ is in twee sets te sterk voor David Goffin

David Goffin (ATP 14) is al na een wedstrijd uitgeschakeld op de ATP Great Ocean Road Open in Melbourne (hard/320.775 dollar), een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De Luikenaar, het eerste reekshoofd, verloor woensdag in de tweede ronde van de Spaanse tiener Carlos Alcaraz (ATP 146).

Goffin, die vrij was in de eerste ronde, ging na een uur en dertien minuten met twee keer 6-3 onderuit. Het was zijn eerste ontmoeting met de pas 17-jarige Alcaraz.

Voor de 30-jarige Goffin was de Great Ocean Road Open het tweede toernooi van het jaar. Vorige maand startte hij zijn seizoen met een halve finale in het Turkse Antalya. Kimmer Coppejans (ATP 178), de tweede Belg op de tabel van Great Ocean Road Open, verloor dinsdag in de eerste ronde van de Nederlander Robin Haase (ATP 198).

Foto: AFP

Nadal

In de achtste finales neemt Alcaraz, die ook wel ‘de opvolger van Rafael Nadal’ wordt genoemd, het op tegen de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP 83). Die versloeg in de tweede ronde de Australiër Matthew Ebden (ATP 320) met 6-7 (4/7), 6-4 en 6-3.

Voor het Spaanse talent was het de voorbije twee weken nochtans geen pretje. Alcaraz kon namelijk niet genieten van de gunstmaatregelen in Australië en trainde tijdens zijn quarantaine dus geen seconde. Hij was bijzonder blij dat hij weer buiten mocht.

Mañana ultimo dia de cuarentena, 💪💪lo celebro bailando y poniendole humor #AO

Tomorrow, the last day of quarantine, 💪💪 I celebrate it by dancing and putting humor #AO pic.twitter.com/m9GuSvt7fs — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) January 29, 2021

Toch boekte Alcaraz nu zijn allereerste zege tegen een speler uit de top vijftien. Hij won ook voor de eerste keer twee ATP-wedstrijden op rij op een hoofdtabel.