Rusland wil productie Spoetnik V-vaccin in buitenland verhogen

Rusland wil de productie van het vaccin Spoetnik V in het buitenland verhogen, zegt de Kremlin-woordvoerder een dag na de publicatie van goede resultaten van het vaccin.

‘In een heel nabije toekomst verwachten we de productie in het buitenland op te starten, om te antwoorden op de groeiende vraag van steeds meer landen’, aldus Kremlin-woordvoerder Peskov. In Rusland hebben al meer dan een miljoen inwoners een prik gekregen met het Russische coronavaccin.

Het vaccin biedt een doeltreffendheid van 91,6 procent tegen de symptomatische vormen van covid-19. Dat bleek dinsdag uit resultaten die gepubliceerd zijn in het wetenschappelijke magazine The Lancet, en die werden goedgekeurd door onafhankelijke experts.

Het succes van Spoetnik V brengt het aantal coronavaccins met een doeltreffendheid van ­boven de 90 negentig op drie. Behalve Spoetnik halen ook de vaccins van de Amerikaanse bedrijven Moderna en Pfizer zo’n hoge score. Maar het Russische vaccin heeft het voordeel dat het gevriesdroogd in de koelkast kan worden opgeslagen (al krijgt bewaring bij -20°C de voorkeur). De Amerikaanse vaccins moeten diepgevroren worden bewaard (-20°C voor Moderna, -70°C voor Pfizer).

Voorlopig loopt er bij het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nog geen aanvraag tot autorisatie van het Spoetnik-vaccin. Lidstaten kunnen wel op individuele basis het Spoetnik-vaccin aankopen en gebruiken. Hongarije ontving gisteren de eerste 40.000 doses van het Russische vaccin. Maar die mag het land alleen op eigen grondgebied toedienen en het is ook zelf aansprakelijk voor het geval er iets verkeerd loopt.