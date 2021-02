Een prototype van een SpaceX-raket, onder meer bedoeld voor missies naar Mars, is dinsdag ontploft tijdens de landing na een succesvolle testvlucht. ’We hadden weer een geweldige vlucht, maar we moeten wel nog even aan die landing werken’, zei een medewerker van SpaceX. In december liep de landing van een Starship-raket ook al eens grondig mis.