Staatsgreep Myanmar: ‘Aung San Suu Kyi aangeklaagd voor hoogverraad’

De nieuwe militaire leiding in Myanmar wil volgens mediaberichten de gewezen regeringsleidster Aung San Suu Kyi aanklagen voor hoogverraad. Talrijke waarnemers melden op sociale media dat het leger dat woensdag heeft beslist.

Het leger in Myanmar heeft maandag de controle over het land genomen en de noodtoestand uitgeroepen voor een jaar. Suu Kyi, de democratisch verkozen leider, en tientallen andere politici werden in huisarrest geplaatst.

Dinsdag stelde het leger een nieuw kabinet voor, bestaand uit generaals, gewezen hooggeplaatste militairen en politici van de aan het leger gelieerde USDP.

Internationale veroordeling

De VS en de EU dreigen intussen met sancties. Verder boog de VN-Veiligheidsraad zich over de legercoup, maar China blokkeerde een veroordeling, meldt de Britse openbare omroep BBC. De VN-Veiligheidsraad kwam dus niet tot een gezamenlijk standpunt. Wel veroordeelde secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Antonio Guterres maandag al de arrestatie van Aung San Suu Kyi sterk. Hij noemde de gebeurtenissen in het Zuidoost-Aziatische land ‘brengen een zware klap toe aan de democratische hervormingen in Myanmar’.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft geruchten dat China de coup in Myanmar steunde, fel ontkracht. Dat meldt persagentschap Reuters. In eerste berichtgevingen noemde het Chinese staatspersagentschap de militaire staatsgreep een ‘grote kabinetswijziging’.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen drukten woensdag hun diepe bezorgdheid uit na de staatsgreep. De Britse, Amerikaanse, Franse, Duitse, Italiaanse, Japanse en Canadese ministers riepen in een gezamenlijke verklaring het leger op om een einde te maken aan de noodtoestand, de democratisch verkozen regering te herstellen, iedereen vrij te laten die onterecht is opgesloten en de mensenrechten en de rechtsstaat te respecteren.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

In Myanmar zelf roepen activisten op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Suu Kyi wordt er beschouwd als een nationale heldin van de democratie ondanks de internationale kritiek die Myanmar kreeg over de behandeling van de Rohingya onder haar beleid.

De oproep van de activisten vertaalt zich in symbolische daden van verzet zoals rode profielfoto’s op sociale media waarmee mensen hun steun voor Suu Kyi uitdrukken of pannen en potten tegen elkaar slaan vanaf de balkons in hoofdstad Yangon. De oproep reikt echter ook verder: in verschillende overheidsziekenhuizen hebben dokters het werk neergelegd. In plaats daarvan behandelen ze patiënten in hun huis of in privéziekenhuizen.