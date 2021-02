Vandenbroucke: ‘Hoge nood aan kappersbezoek, maar zeker geen verdere versoepelingen’

Mogen de kappers binnenkort open? En hoe past de taskforce de vaccinatiestrategie aan? Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke anticipeert op meer duidelijkheid binnen enkele dagen en gaf zijn inschattingen in De ochtend op Radio 1.

Vrijdag valt de beslissing over de heropening van kapperszaken. De cijfers zijn voorzichtig positief, vindt ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). ‘Toch mogen er geen gaten in onze verdediging komen. De Britse variant straft die harder af. Als de kappers opengaan, is dat niet het begin van een reeks versoepelingen. Het gevoel leeft dat er een grote nood heerst: mensen durven zich niet meer te tonen. Dit is een op zichzelf staande kwestie’, tempert hij al te hoge verwachtingen bij De ochtend.

Verder deelt de minister zijn kijk op de rol van het vaccin van AstraZeneca in de vaccinatiestrategie. Dat de Hoge Gezondheidsraad oordeelde dat het vaccin van AstraZeneca met zekerheid een nuttige rol kan spelen in de groep 18- tot 55-jarigen, maar dat er geen zekerheid is over het nut ervan voor 55-plussers, maakt dat de taskforce vanavond vergadert om de vaccinatiestrategie aan te passen. Op dit moment (woensdagochtend) zitten de verschillende ministers van Gezondheid van het land samen om de zaak te bespreken.

Dat het vaccin van AstraZeneca – met zijn 62 procent werkzaamheid – waardeloos zou zijn, ontkracht de minister met vuur. ‘Nuttig voor wie, dat is de vraag. Dat het een nuttige rol kan spelen bij mensen tussen de 18 en 55 jaar, staat buiten discussie. Het vaccin is onvoldoende uitgetest op mensen ouder dan 55 jaar. We hopen door de Britse ervaring met oudere mensen te weten te komen of het toch een goede bescherming biedt voor hen. Zoals gezegd, het zal niet de laatste keer zijn dat we het vaccinatieplan herbekijken. Die vervelende onzekerheid en dat voortdurend omkijken is de prijs van de snelheid.’

Maar wie krijgt dan de 280.000 verwachte vaccins van AstraZeneca toegediend? Jongeren? ‘Laat me dit misverstand uit wereld helpen’, begint de minister. ‘Als je jonge mensen perspectief op vrijheid wil geven, moet je ze niet noodzakelijk eerst vaccineren. Je moet een voldoende grote groep in de samenleving vaccineren zodat je de zorgverlening veilig stelt. Daarnaast moeten ook de kwetsbaren gevaccineerd zijn. Laat de experts in de taskforce dat goed in kaart brengen.’