Weinig tramverkeer in Antwerpse ochtendspits door stroompanne

Door stroomproblemen bij De Lijn konden er woensdagochtend op verschillende tramlijnen in Antwerpen veel minder trams uitrijden dan voorzien. Onder meer op de lijnen 1, 3, 6 en 15 is de hinder groot. Het euvel is intussen verholpen, maar het zal nog een tijd duren voor alle trams weer op schema rijden.

Toen De Lijn omstreeks 4 uur de eerste trams wilde laten uitrijden aan de stelplaats aan de Noorderlaan, stelde men vast dat dit door een kortsluiting niet lukte. De trams moesten één voor één uit de stelplaats worden getrokken, stelt De Lijn, en dat zorgde voor enorme vertraging.

De Lijn besliste om de tramlijnen tijdelijk te reorganiseren om zoveel mogelijk haltes toch te kunnen bedienen. Zo werd lijn 7 verlengd tot in Boechout om een deel van lijn 15 te kunnen overnemen. Om iets voor 8 uur was de stroomtoevoer aan de Noorderlaan hersteld. Het zal echter nog even duren voor alle trams weer op hun voorziene traject zitten en op schema rijden.