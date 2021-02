Eden Hazard niet op training bij Real

Eden Hazard (30) is dinsdag niet op het trainingsveld verschenen bij Real Madrid. Naar de oorzaak is het nog gissen.

Naar de oorzaak van Hazards afwezigheid op training is het momenteel nog gissen. Real heeft ook geen melding gemaakt van een eventuele blessure en dus zou onze landgenoot mogelijk uit voorzorg een training hebben overgeslagen. Volgens de Madrileense huiskrant Marca zouden er echter toch vraagtekens staan bij zijn aantreden in de competitiewedstrijd van komend weekend tegen Huesca, op de 22e speeldag in La Liga. Radiozender COPE meent echter dat het enkel gaat om ‘vermoeide spieren’.

De Madrileense recordtransfer vierde eind vorig jaar zijn terugkeer bij Real, na een spierblessure. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus kwam de aanvoerder van de Rode Duivels dit seizoen nog maar dertien keer in actie voor de Koninklijke, zeventien keer moest hij toekijken. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.