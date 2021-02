Twaalf Mexicaanse agenten opgepakt voor bloedbad aan grens met VS

In de noordelijke Mexicaanse staat Tamaulipas zijn twaalf agenten opgepakt voor hun vermoedelijke deelname aan een slachtpartij. Daarbij zijn 19 vermoedelijke migranten gedood in een gebied aan de grens met de Verenigde Staten. Dat meldt de aanklager van Tamaulipas, Irving Barrios.

De agenten van de staatspolitie worden beschuldigd van moord, machtsmisbruik en het afleggen van valse verklaringen. De lichamen zijn aangetroffen op 22 januari in een uitgebrande pick-up, naast andere uitgebrande wagens in Santa Anita in het noordoosten van Mexico. De slachtoffers waren doodgeschoten.

Volgens Barrios ging het onder meer om migranten uit Guatemala. Een van de vier al geïdentificeerde slachtoffers was een Mexicaanse mensensmokkelaar.

Het onderzoek is nog aan de gang en kijkt ook naar mogelijke betrokkenheid van andere agenten, net als die van misdaadbendes die migranten naar de VS smokkelen en vechten om de controle over de regio.

Elke maand vluchten tienduizenden mensen in Midden-Amerika weg van armoede en geweld in hun thuisland, op zoek naar een beter leven in de VS.